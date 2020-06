A Santa Casa BH, maior hospital filantrópico de Minas e com atendimento 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS), iniciou uma campanha on-line para arrecadação de valores para a compra de insumos para o combate à Covid-19. A meta, segundo a instituição, é chegar a R$ 30 mil.

Para participar, clique aqui.

Conforme a Santa Casa, o hospital é referência em tratamento de pacientes suspeitos ou confirmados da doença causada pelo novo coronavírus. Porém, com o aumento da demanda por Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e a alta nos valores desses insumos, a instituição pede ajuda para adquirir mais máscaras, luvas, óculos de proteção, entre outros - itens que, segundo a instituição, além de trazerem proteção, trazem "segurança emocional aos nossos profissionais".

"A Santa Casa BH precisa de ajuda para garantir o abastecimento destes itens sem prejudicar o atendimento à população. Doe para o maior hospital filantrópico, 100% SUS, de Minas Gerais", informa a instituição, em texto na plataforma de doação. Até este sábado (6), a campanha, que deverá finalizar em 55 dias, havia arrecadado apenas R$ 100.

Site traz exemplos de compras possíveis com cada valor doado

No site de doações, é possível ver quanto cada valor é capaz de ajudar na campanha. Por exemplo, R$ 20 permitem a proteção individual de cinco funcionários nas atividades rotineiras com os pacientes, com a compra de máscaras cirúrgicas. Já com R$ 100 é possível proteger seis profissionais em ambientes fechados e com maior propensão ao contágio a partir da compra de máscaras N95.

Santa Casa BH

A Santa Casa BH é o maior hospital filantrópico de Minas Gerais com atendimento 100% dedicado ao SUS, referência no enfrentamento da COVID-19, e encara grandes desafios para manter ativos os seus mais de mil leitos.

Atualmente, a Santa Casa BH dispõe de 25 leitos de terapia intensiva para tratamento do novo Coronavírus, podendo chegar a 100. O hospital também dispõe de 92 leitos de enfermaria para adultos e 20 para crianças, podendo chegar a mais de 600 leitos.