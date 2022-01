A ocupação de leitos na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Santa Casa de Belo Horizonte (SCBH) está próxima de atingir a capacidade máxima. Dos 40 leitos de UTI para pacientes com Covid-19, pouco mais de 97% já estão indisponíveis. Na enfermaria, 90% dos 122 leitos estão ocupados.

Outro dado alarmante divulgado pela SCBH é que 90% dos pacientes internados não tomaram a primeira dose ou completaram o esquema vacinal contra o coronavírus. As autoridades de saúde, contudo, alertam que as internações, casos graves e até morte podem ser evitadas com a imunização. De acordo com o hospital filatrópico, só neste ano, foram redirecionados 10 leitos de UTI e 73 de enfermaria para atendimento exclusivo para infectados pela Covid.

A instituição informou que, de acordo com o Boletim Epidemiológico da Prefeitura de Belo Horizonte divulgado nessa quinta-feira (20), os leitos de enfermaria da Santa Casa representam 23% do total da Rede SUS-BH. Já os leitos de UTI representam 31% da capacidade do município. A SCBH lembra que as informações são atualizadas constantemente e podem variar de acordo com a necessidade da Prefeitura.

Falta profissionais

Em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (21), o secretário de Saúde da capital, Jackson Machado, afirmou que o município está com dificuldades para ampliar leitos específicos para pacientes com Covid-19.

Segundo ele, o maior desafio é a contratação de profissionais de saúde. A falta de mão de obra é agravada pelo afastamento de pessoal. Na rede municipal, por exemplo, nas últimas duas semanas, 1.400 trabalhadores foram afastados em função de suspeita ou positivo para Covid-19, de acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sindibel).

Nesta sexta-feira, a cidade está com pouco mais de 83% dos leitos de enfermaria e 84% de UTI para Covid ocupados, ambos em nível máximo de alerta. A PBH informou que, no mês de janeiro, foram abertos pela 318 leitos de enfermaria e 27 leitos de UTI para atender aos pacientes infectados com coronavírus.



