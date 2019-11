Dezenas de residentes em Belo Horizonte fazem fila, desde o fim da madrugada desta quinta-feira (14), no Centro de Especialidades Médicas (CEM), da Santa Casa de BH, no bairro Santa Efigênia, na região Leste da capital. O motivo é a marcação de consultas especializadas para o ano de 2020 via Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com a instituição, a fila é formada por pacientes com encaminhamento dos postos de saúde da rede municipal da capital para consultas em uma das 31 áreas disponíveis para atendimento, como dermatologia, controle de obesidade e tratamento de feridas, no início do ano que vem.

Esse processo de marcação teve início nesta quinta e vai até o dia 23 de dezembro, sempre de 8h às 19h, ininterruptamente, de segunda a sexta (exceto feriados). Ainda segundo a Santa Casa, o paciente que chegar até as 19h é atendido. Mensalmente, o CEM atende 55 mil consultas eletivas.

A instituição ainda informou que o CEM está fechado para atendimentos nesta quinta-feira justamente para priorizar a marcação de consultas. O agendamento é para a primeira semana de janeiro de 2020 em diante.

A reportagem procurou a Secretaria Municipal de Saúde para conhecer o tempo entre a marcação e o atendimento em consultas eletivas e aguarda retorno.