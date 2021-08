Gestor publicou vídeos nos Stories do Instagram

Sem máscara e sem respeitar distanciamento social, o prefeito de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Christiano Xavier (PSD), assistiu a um show particular do cantor Leonardo na cidade neste sábado (21). O próprio gestor postou vídeos do momento nas redes sociais dele.

Um dos seguidores comentou: "Complicado, viu, com essa variante que está circulando. Meus filhos ainda não foram vacinados. Aglomeração não é o momento". Outra pessoa completou: "Você é um fanfarrão, senhor prefeito. Enquanto estamos trancados em casa por conta dessa vacina atrasada, você se diverte com esse bando de 'playboy' e 'patricinha'. E ainda é capaz de chamar de hipócrita quem está pagando o seu salário! Você é um fanfarrão!".

Comentários foram feitos em postagem no feed do Instagram do prefeito

Em resposta, Christiano falou: "sou mesmo, é bom demais viu sô tava topppppppp". A participação do prefeito na festa fechada ocorreu em um haras no mesmo dia da reabertura do Mega Space, também em Santa Luzia. O evento maior contou com apresentações de pagode e axé.

Na cidade da Grande BH, festividades foram liberadas em 7 de julho deste ano, por meio do Decreto Municipal 3.829 (veja aqui). O documento autorizou eventos particulares, que observem a proporção de 4 metros quadrados por pessoa e que funcionem em espaços ao ar livre.

Entre as regras, os realizadores das festas devem assinar um Termo de Responsabilidade Sanitária, em que se comprometem a cumprir, entre outras coisas, a higienização de mãos de todos os participantes e aferição de temperatura, sob pena de sofrerem sanções legais e administrativas cabíveis.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Prefeitura de Santa Luzia, e aguarda um posicionamento sobre o caso.

