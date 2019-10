Milhares de fiéis se reúnem, na tarde desta segunda-feira (28), no Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu para homenagear o padroeiro conhecido por atender causas impossíveis. Neste ano, o templo dedicado ao santo no bairro da Graça, região Nordeste de Belo Horizonte, comemora 65 anos. Missas, barraquinhas e espaços de adoração fazem parte da programação.

Devotos fazem preces durante missa em homenagem à São Judas Tadeu

E nem mesmo o forte sol da manhã e a chuva de granizo na parte da tarde desanimaram a aposentada Maria das Dores, de 75 anos. Moradora da região, ela diz que chegou ainda nesta segunda-feira de Aparecida, no Estado de São Paulo, e não mediu esforços para rezar por um de seus santos preferidos.

“Sou devota de São Judas Tadeu, de Nossa Senhora Aparecida. Sempre que posso, eu visito”, explica Maria das Dores, que também é figura conhecida nas barraquinhas realizadas sempre aos dias 28 no entorno do santuário do homenageado do dia. “Largo tudo e ‘vamos que vamos’”, brincou a aposentada.

Confira a programação para o restante do dia.

Missas:

16h, 18h, 20h e 22h.

Confissões:

15h30, 17h.

Confira as imagens da celebração: