O Santuário Arquidiocesano São José, no Centro de Belo Horizonte, se tornou palco de homenagem para os trabalhadores que estão na linha de frente contra a Covid-19.

No adro do santuário foram colocadas 15 cruzes, com máscaras remetendo à pandemia do novo coronavírus, simbolizando os mais de 300 mil mortos no país em decorrência do enfermidade.

"O papel da Igreja é também o de fomar consciência saudável e o cuidado consigo mesmo e com o outro para salvar vidas. Um alerta para os cuidados com isolamento social e o uso de máscaras", explicou o padre José Cláudio Teixeira.

O reitor do Santuário lembrou ainda que o momento é de solidariedade para com as famílias que passam por este momento de dor e descaso com a vida. "Uma homenagem às vítimas a quem perdeu um ente querido e mostrar que toda vida importa".

Por causa da pandemia de coronavírus e determinações de decretos, as tradicionais cerimônias religiosas da Semana Santa precisaram se adaptar e estão sendo realizadas pela internet. Confira a programação do Santuário.

Sábado:

18h Vigília Pascal - (com transmissão pela internet - https://www.facebook.com/igrejasaojose e youtube)

Domingo:

10h missa da Páscoa - (com transmissão pela internet - https://www.facebook.com/igrejasaojose e youtube)

18h Adoração de Cristo - (com transmissão pela internet - https://www.facebook.com/igrejasaojose e youtube)