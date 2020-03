Um dos principais atrativos turísticos da região Central de Minas Gerais, o Santuário do Caraça ficará fechado por tempo indeterminado. Localizado em Catas Altas, a 120 km de Belo Horizonte, o espaço vai impedir a entrada de visitantes para contenção do novo coronavírus. A medida afetará tanto o parque quanto o hotel erguido na área de preservação.

Os hóspedes com reservas programadas vão poder remarcar a hospedagem, sem nenhum custo, pelos próximos 12 meses. "A Central de Reservas do Santuário do Caraça está entrando em contato com todos os hóspedes e está à disposição pelos canais de atendimento: Celular: (31) 98978 3179, WhatsApp: (31) 98978 3180, Telefone: (31) 3942 1656 ou pelo e-mail: centraldereservas@santuariodocaraca.com.br", informou.

A decisão, conforme os administradores do local, é mais uma medida para manter "o bem-estar e segurança dos hóspedes, visitantes e colaboradores".Atualmente, Minas Gerais tem 83 casos confirmados da Covid-19. As notificações suspeitas dispararam e agora são para 7.190. No Brasil, a doença fez ao menos 25 mortos e 1.620 vítimas até agora.

A imponente torre da igreja N. Sra Mãe dos Homens

Santuário

O Santuário do Caraça é uma das sete maravilhas da Estrada Real e possui mais de 12 mil hectares de Mata Atlântica, Campos Rupestres e Cerrado, com trilhas para os atrativos naturais, históricos e religiosos.

Repleto de cultura e antiguidades históricas, o Centro Histórico do Santuário do Caraça possui diversos atrativos, como a igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens, que tinha celebrações diárias de missas. Da capela, é possível ver o primeiro órgão de tubos fabricado no Brasil, uma extraordinária Santa Ceia, pintada pelo Mestre Ataíde, e belíssimos vitrais franceses, o maior dos quais foi presente do próprio Dom Pedro II.

