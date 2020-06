Conhecido internacionalmente por toda a riqueza ambiental, cultural, histórica e religiosa, o Santuário do Caraça se prepara para reabrir as portas para os turistas. Após restringir o acesso de visitantes e hóspedes por mais de 90 dias devido a pandemia da Covid-19, o local voltará a funcionar, gradualmente, a partir do dia 12 de julho, data em que a Prefeitura de Catas Altas libera as atividades de hospedagem por meio de decreto municipal. Neste primeiro momento, não será possível receber visitantes que vão apenas passar o dia e só serão autorizadas estadias previamente reservadas.

O Santuário do Caraça aderiu ao Programa Turismo Responsável, do Ministério do Turismo, que estabelece boas práticas de higienização para cada segmento do setor. “Quando as autoridades de saúde recomendaram o distanciamento social e a suspensão das atividades de hotelaria no início da pandemia, concordamos e apoiamos as medidas, afinal o objetivo é preservar a saúde e as vidas. Neste período em que estivemos fechados, aproveitamos para alinhar processos internos com o intuito de afastar as possibilidades de contaminação aqui dentro”, explica Márcio Mól, gerente do Santuário do Caraça.

Para que o hóspede possa visitar o Santuário do Caraça, é necessário obedecer a algumas orientações que serão repassadas no momento da reserva, que só será efetivada com a ciência de que o turista está de acordo com os procedimentos detalhados.

Fonte: Santuário do Caraça/Comunicação