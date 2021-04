A visitação ao Santuário do Caraça, localizado em Catas Altas, na região Central de Minas, foi retomada nesta segunda-feira (19) mediante agendamento prévio. Além disso, a hospedagem na Pousada do Caraça também passará a ser permitida a partir desta quarta (21). A reserva deve ser feita aqui.

Entre as medidas para o controle ao avanço da pandemia de Covid-19, o espaço fará a medição de temperatura dos visitantes no momento da entrada e é necessário usar máscara de proteção durante toda a visita. Os usuários também devem reforçar o uso de álcool em gel e priorizar o distanciamento social.

De acordo com a organização do empreendimento turístico, a reabertura foi possível após a suspensão, na semana passada, da Onda Roxa, nível mais restritivo do programa estadual de flexibilização da atividade econômica, que teve adesão obrigatória para todo o território mineiro; além da publicação de decreto pela Prefeitura de Catas Altas, permitindo o funcionamento na Onda Vermelha.

Conforme o Santuário, a visitação poderá ser feita mediante agendamento. No local, a lanchonete funcionará normalmente, mas o restaurante para café da manhã e almoço só poderá ser utilizado pelos hóspedes.

O horário de visitação é das 8h às 17h, com aplicação de multa de 100% do valor do boleto para a saída entre 17h e 18h; e pagamento de R$ 150 por pessoa para saída após 18h. Outras regras do espaço incluem proibição de entrada com animais domésticos; uso de drones; realização de pesca, caça ou de danificação à vegetação. Também é proibida a retirada de mudas ou galhos de plantas e árvores.

Santuário do Caraça

O Complexo Santuário do Caraça é o conjunto de toda a propriedade de 11.233 hectares, onde estão localizados o Conjunto Arquitetônico do Santuário e a área de preservação, conservação e educação ambiental, além das áreas de manejo.

No Conjunto Arquitetônico estão a igreja neogótica, o prédio do antigo colégio (atualmente museu e biblioteca) e a pousada. Na área de manejo estão localizadas a Fazenda do Engenho, o Buraco da Boiada e a Fazenda do Capivari.

