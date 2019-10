Um sargento da reserva da Polícia Militar morreu em um acidente de carro na manhã deste domingo (13), na rodovia MGT-030, próximo ao município Juvenília, na região Norte de Minas Gerais.

O veículo era dirigido pela esposa do sargento, que perdeu o controle do carro na altura do km 20 da estrada. Ela ficou ferida e foi socorrida na região. Os dois filhos do casal, de 9 e 12 anos de idade, tiveram que ser levados a Montes Claros de helicóptero e avião, onde estão hospitalizados em estado grave.

Com 49 anos, o sargento se aposentou há pouco mais de um ano de Juvenília.

