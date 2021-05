Com o aumento do número de casos em Minas e o risco de uma terceira onda da Covid-19, o governo estadual está preocupado com um novo colapso no sistema de saúde. No entanto, de acordo com Fábio Baccheretti, secretário de Estado de Saúde, quatro meses de dedicação total da população seriam necessários para aliviar os hospitais.

“O vírus não espera, então temos que lembrar a todos que é hora da virada. Se aguentarmos três ou quatro meses, com muita dedicação e isolamento, uso de máscaras, conseguimos vencer esse maior estresse do sistema de saúde”, afirmou o chefe da pasta ao Hoje em Dia.

Apesar das medidas que estão sendo tomadas para evitar um novo pico da doença, como ampliação de leitos de UTI, compra de medicamentos do kit intubação e abastecimento da rede de gases, os hospitais têm um limite. Por isso, há a necessidade de frear o vírus.

“Estamos em um momento de virada, a vacinação está crescendo nos grupos mais vulneráveis”, disse. Nesse momento, o Estado vacina pessoas com deficiência, em situação de rua e privadas de liberdade, além de ter iniciado a proteção de gestantes e puérperas, que deve ser concluída em junho.

Conforme Baccheretti, atualmente o vírus está circulando mais do que há duas semanas, o que aumenta o risco de infecção. Por conta disso, algumas regiões estão com níveis alarmantes de pessoas com a forma grave da doença, o que tem preocupado a Secretaria de Estado de Saúde.

