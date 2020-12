Quem poderia imaginar que as igrejas barrocas de Ouro Preto ficariam vazias, sem turistas; que os museus não teriam visitantes; que os teatros não teriam plateia?

Os setores de turismo e de cultura foram impactados diretamente com o isolamento imposto pela pandemia do coronavírus. O distanciamento social e o fechamento de pontos turísticos e de vários estabelecimentos que dão apoio e suporte, como as redes hoteleiras, os bares e os restaurantes, obrigaram os dois setores a passar por uma dura realidade ao longo deste ano.

O secretário de Cultura e Turismo de Minas, Leônidas Oliveira, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre a reinvenção dos dois setores para recuperar as perdas e os prejuízos registrados em 2020, nesta sexta (11), às 19H. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.