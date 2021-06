O secretário de Saúde de Belo Horizonte, Jackson Machado Pinto, afirmou que Minas tem recebido, proporcionalmente, menos medicamentos do chamado kit intubação do que outros estados, e que o governo "nada" tem feito para mudar o cenário. O gestor declarou que o assunto será denunciado aos ministérios Público e da Saúde.

A declaração foi dada durante coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (15), ocasião em que Pinto também reclamou que 50 mil doses da vacina contra a Covid-19 deixaram de ser distribuídas à capital pelo Estado, na última remessa.

"Sabemos que o estado de São Paulo tem quase 10 mil leitos de UTI. Minas tem cerca de 4 mil. Mato Grosso do Sul tem 900 leitos e recebe proporcionalmente uma quantidade maior de kits de intubação do que São Paulo e Minas Gerais. O que Minas está fazendo para (resolver) isso? Nada", afirmou o chefe da pasta municipal. O kit é composto por medicamentos essenciais no procedimento de intubação dos pacientes graves com Covid-19.

A reportagem entrou em contato com a SES-MG para obter um posicionamento sobre a suposta chegada insuficiente dos medicamentos. O mesmo tema foi questionado junto ao Ministério da Saúde. Essa reportagem será atualizada após os retornos.

