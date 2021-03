Convocado para participar de reunião na Câmara Municipal de Belo Horizonte na tarde desta terça-feira (23), o Secretário Municipal de Saúde de BH, Jackson Machado Pinto, justificou a ausência dele na Casa devido ao intenso trabalho no combate à pandemia de Covid-19. Segundo o gestor, 164 pessoas aguardam por leitos de terapia intensiva na cidade.

Jackson Machado havia sido chamado em requerimento assinado por 21 vereadores (veja lista abaixo) para falar sobre o mais recente decreto da prefeitura da capital, datado do início do mês, que relacionou o fechamento da cidade aos índices epidemiológicos do município.

Na justificativa, Jackson lamentou a ausência, ocorrida devido a "excessivos compromissos no dia de hoje" e pede que a reunião seja remarcada para os próximos 30 dias, de preferência no dia 22 de abril.

"Como largamente noticiado por esta Prefeitura Municipal e pelos órgãos de imprensa, os índices de acompanhamento da doença em Belo Horizonte vêm sofrendo uma alarmante escalada, encontrando-se hoje com nível de ocupação dos leitos de UTI no patamar de 107,3% e dos leitos de enfermaria em 87,9%, o que coloca o município em nível de alerta vermelho", informou o documento oficial.

Conforme Jackson, 164 pessoas aguardam, nesta terça-feira (23), por uma vaga de UTI no município, razão pela qual o secretário tem "inadiáveis reuniões no intuito de atender à população".

O documento também informou que a justificativa de ausência do gestor foi protocolada apenas às 13h desta terça, descumprindo o prazo regimental de três dias de antecedência, porque a Casa estava em ponto facultativo. O período durou entre os dias 17 a 22 deste mês.

Vereadores lamentam ausência

O vereador Wesley (PROS) afirmou que o número de 164 pessoas sem acesso a leitos é um resultado da falta de competência da gestão municipal no combate à pandemia.

"BH ficou deitada em berço esplêndido no ano passado, falando dos números maravilhosos, se gabando para todo o Brasil, achando que nós seríamos imunes, que havia um escudo que protegia nossa cidade e BH não se preparou. Hoje é só lamentar o número pequeno de leitos e o despreparo dessa gestão no combate à pandemia", afirmou Wesley.

O vereador lamentou a ausência do secretário e afirmou que iria questioná-lo sobre a falta de higienização dos ônibus que circulam na capital. Segundo ele, um grande número de pessoas está testando positivo para a Covid-19 devido ao uso do transporte coletivo.

O vereador Juliano Lopes (PTC) afirmou que a ausência de Jackson representa uma "afronta à Câmara". Nikolas Ferreira (PRTB) declarou que os vereadores não são funcionários de Jackson e que a sensação é que a Câmara faz um papel de "enfeite".

Histórico

BH precisou interditar as atividades econômicas no último dia 5 deste mês. Na ocasião, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) afirmou que a cidade retornava à "estaca zero", com o funcionamento permitido apenas de serviços essenciais.

Segundo Kalil, a medida foi necessária após dados apontarem a presença de três novas cepas (P1, P2 e 117) do coronavírus em dois terços dos infectados da capital. As variantes, segundo a PBH, significam contaminação mais rápida e com sintomas mais graves.

Já no dia 15, o governo de Minas anunciou que todo o Estado, incluindo BH, precisariam adotar a Onda Roxa do programa de flexibilização da atividade econômica, Minas Consciente. Nesse nível do plano, apenas serviços essenciais funcionam e há restrição na circulação popular entre 20h e 5h - o toque de recolher.

Convocação

A reunião desta tarde foi fruto de um requerimento, assinado por 21 vereadores da Câmara, no último dia 10, e enviado à presidente da Casa, a vereadora Nely Aquino.

A convocação foi feita pelos vereadores Braulio Lara; Cláudio do Mundo Novo; Dr. Célio Frois; Fernanda Pereira Altoé; Flávia Borja; Helinho da Farmácia; Irlan Melo; Jorge Santos; José Ferreira; Marcela Trópia; Marcos Crispim; Miltinho CGE; Nikolas Ferreira; Professor Claudiney Dulim; Professor Juliano Lopes; Professora Marli; Reinaldo Gomes Preto Sacolão; Rubão; Wanderley Porto; Wesley; e Wilsinho da Tabu.

A data de um nova reunião ainda não foi divulgada.

