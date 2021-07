O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, concede entrevista coletiva nesta sexta-feira (23), na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. O titular da pasta dará detalhes da atual situação da pandemia da Covid-19 em Minas Gerais.

Nessa quinta (22), o Estado manteve 12 das 15 macrorregiões nas ondas verde ou amarela do programa Minas Consciente. Segundo dados divulgados pelo governo, nos últimos 14 dias houve queda de 11% na taxa de incidência da doença.

Os números foram apresentados durante reunião do Comitê Extraordinário Covid-19, que se reúne semanalmente para discutir a situação da pandemia em Minas.

Com isso, estão na onda verde as macrorregiões Sudeste e Vale do Aço. Na amarela, permanecem a Centro, Centro-Sul, Jequitinhonha, Leste, Noroeste, Norte, Oeste, Sudeste, Sul e Triângulo do Norte.



Já na faixa vermelha estão Leste do Sul, Nordeste e Triângulo do Sul. Nenhuma delas, no entanto, possui a classificação de Cenário Epidemiológico e Assistencial Desfavorável, que é a de maior restrição do plano Minas Consciente.



O número de cidades com menos de 30 mil habitantes, que poderão progredir de onda, independentemente da situação em que se encontra a macro ou a microrregião, é de 95 municípios nesta semana. Essas cidades registraram menos de 50 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

