Com o aumento do número de casos confirmados de Covid-19 em Minas, junto ao avanço da variante Ômicron, o governo do Estado não descarta adotar medidas mais restritivas para tentar frear a disseminação do vírus. A informação é do secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti.

Conforme disse durante coletiva concedida à imprensa nesta quinta-feira (13), por enquanto, todas as regiões seguem na Onda Verde do programa Minas Consciente.No entanto, a permanência está atrelada a menor ocupação de leitos destinados aos pacientes com a doença.

“Ontem (12) tivemos reunião do Minas Consciente. A incidência do número de casos tem uma pontuação menos importante que a ocupação de leitos porque a nossa preocupação é sempre não conseguir atender as pessoas. Temos ainda um número de pacientes muito abaixo do já vivenciado. Tivemos a pontuação (do Minas Consciente) aumentando nas regionais todas, mas quando a gente olha a ocupação, não pontuou o suficiente para sair da Onda Verde”, disse, afirmando, ainda, que o governo seguirá acompanhando o cenário de forma diária.

“Se for necessária alguma medida restritiva, iremos adotar”, concluiu.

Estádios mais vazios

Um possível cenário de restrições pode ser definido já na próxima semana. Isso já que, segundo o secretário, definições sobre a presença de público nos estádios de futebol estão em pauta.

No próximo dia 26 de janeiro terá início a temporada de 2022 dos clubes do Estado, com o início do Campeonato Mineiro. “Conversei há pouco com o presidente da Federação Mineira de Futebol (FMF), Adriano Aro, falei da nossa preocupação com o aumento no número de casos. Vamos observar a pandemia e iremos fazer uma reunião para decidir como iremos lidar com isso. Realmente, grandes públicos não estão recomendados no momento, mesmo com vacinados, porque a transmissão da Ômicron ocorre até com imunizados. Temos que evitar a transmissão. Até dia 26 iremos tomar uma decisão”, finalizou.

