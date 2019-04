A Secretaria de Estado de Educação informou, nesta quinta-feira (4), que acompanha o caso de alunos da Escola Estadual Abelardo Duarte Passos, em Brumadinho, na Grande BH, que estariam sendo ameaçados pela internet. Segundo informações, eles têm recebido mensagens por meio de aplicativo de troca de mensagens desde a segunda-feira (1º). Os textos prometem que eles "serão os próximos" e afirmam que não é uma brincadeira de 1º de abril. Os jovens também receberam imagens de armas.

Conforme a pasta, a própria direção da instituição acionou a Polícia Militar e registrou um boletim de ocorrência. A PM também intensificou a Patrulha Escolar. O caso foi apresentado à Delegacia Especializada de Investigações de Crimes Cibernéticos, em Belo Horizonte, para que seja investigado.

Ainda segundo a secretaria, as aulas na unidade de ensino estão ocorrendo normalmente. A escola funciona nos turnos da manhã e noite.

Uma reunião com os pais de alunos será organizada para "prestar esclarecimentos e apresentar as medidas que estão sendo tomadas para solucionar o caso", diz a nota enviada. A data do encontro, no entanto, não foi informada.