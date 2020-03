A Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG) anunciou, nesta quarta-feira (25), que o início do recesso do mês de julho para as escolas estaduais em Minas Gerais foi antecipado para esta segunda-feira (23). O motivo é ampliar as ações de prevenção da transmissão do novo coronavírus.

No dia 15 de março, o Governo havia decretado suspensão das aulas entre os dias 18 e 22, mas com a ampliação das ações de enfrentamento à pandemia, as escolas entram em recesso por 15 dias.

No fim deste prazo, o Governo vai reavaliar a situação e manter ou não a suspensão das aulas. “O contexto é muito novo mundialmente e, por isso, estamos atentos às experiências, contribuições e, inclusive, aos comentários que estão circulando nas redes sociais para atender a comunidade escolar da melhor forma possível”, afirmou a secretaria no comunicado.

A pasta informou ainda que está empenhada em planejar distintas formas de distribuição e circulação de materiais pedagógicos, caso o calendário precise se estender para um período de atividades pedagógica não presenciais.