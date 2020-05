O secretário adjunto de Saúde de Minas, Marcelo Cabral, informou, na tarde desta sexta-feira (29), que a Secretaria de Estado de Saúde (SES) iniciou série de reuniões com representantes das regiões do Estado para tratar do combate à Covid-19 e para dar esclarecimentos sobre o programa Minas Consciente. Segundo ele, o Vale do Aço, primeira área a participar do encontro, precisa manter o isolamento social.

"Então, a nossa mensagem para a região do Vale do Aço, que foi a primeira região em que fizemos essas reuniões para esclarecimento do Minas Consciente, é para que mantenham a atenção quanto ao distanciamento social, isolamento social.

Cabral não citou números específicos sobre a região, mas informou que a área, compreendida por cidades como Ipatinga e Timóteo, foi a primeira das macrorregiões a participar da programação de reuniões que são baseadas, além do Minas Consciente, em dados referentes a número de leitos, de infecções e óbitos.