A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Minas Gerais abriu, nesta sexta-feira (16), edital (veja aqui) para concurso de nível médio para Assistente Executivo de Defesa Social - Auxiliar Educacional. São 211 vagas, com salário de R$ 1.750,10, para 40 horas de trabalho semanais, podendo ser cumpridas em escalas de plantão.

De acordo com a pasta, as inscrições terão início em 16 de junho e vão até 16 de julho, por meio do site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), empresa organizadora do certame. O valor de inscrição é de R$ 73,97.

No entanto, candidatos desempregados ou com limitações financeiras poderão requerer a isenção da taxa, entre 9h de 16 de junho e 23h59 de 18 do mesmo mês, também pelo site do IBGP, além de encaminhar a documentação solicitada via Sedex ou correspondência com Aviso de Recebimento.

Ainda conforme a Sejusp, a seleção para o cargo será feita em duas etapas, sendo a primeira composta por prova objetiva de múltipla escolha e, em seguida, avaliação psicológica. Quem tiver dúvidas sobre o processo seletivo, deve encaminhá-las, exclusivamente, para contato@ibgp.org.br.

Conforme a secretaria, este é o primeiro de três concursos previstos pela Sejusp neste ano. "Estão autorizados, pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag), outros dois certames para cargos efetivos de policiais penais e de agentes socioeducativos", informou, em nota.

Auxiliar Educacional

O concurso para a função de Auxiliar Educacional, segundo a Sejusp, ampliará a carreira nos centros socioeducativos de Minas. Atualmente, cerca de 20 servidores efetivos ocupam o cargo no Estado.

De acordo com Bernardo Naves, subsecretário de Atendimento Socioeducativo, o aumento tem como objetivo potencializar as atividades culturais, sociais e esportivas, em busca de interromper a trajetória infracional dos adolescentes em medida de internação ou semiliberdade.

"Sem prejuízo às funções exercidas pelos agentes socioeducativos, esses profissionais vêm colaborar com a movimentação dos jovens dentro da unidade e proporcionar mais espaços pedagógicos e educacionais. É claro que o agente pode continuar trabalhando nessas ações, mas eles ficam, a partir da entrada desse pessoal, mais dedicados às tarefas de escolta e segurança dos internos", afirmou.

Processo

Com caráter eliminatório e classificatório, a prova objetiva será constituída por conteúdos de Língua Portuguesa, Informática Básica, Noções de Direito, Direitos Humanos, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos, com duração de quatro horas.

A previsão é de que a prova seja aplicada em 15 de agosto, simultaneamente nos municípios de Belo Horizonte, Barbacena, Curvelo, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Lavras, Montes Claros, Patos de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia e Unaí.

O candidato deve se apresentar para o exame portando documento oficial com foto, caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, máscara de proteção facial e álcool 70% para uso individual em recipiente pequeno. Já a avaliação psicológica, de caráter eliminatório, acontecerá mediante convocação pelo endereço eletrônico do IBGP.

