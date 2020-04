A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) confirmou, nesta segunda-feira (13), a retomada dos trabalhos dos profissionais administrativos das escolas estaduais. Com o fim do recesso escolar, nesta terça-feira (14), as atividades serão iniciadas de forma remota.



“Os servidores que tiverem em casa os equipamentos necessários para exercer suas funções poderão fazer o teletrabalho. Aqueles que precisarem de equipamentos do Estado para trabalhar de casa, a Secretaria vai autorizar o empréstimo desse material. Já os profissionais que não têm a possibilidade de exercer suas funções de casa, terão os horários de trabalho flexibilizados. Fica a cargo do diretor da escola organizar a maneira mais segura para o cumprimento das tarefas”, diz a nota da SEE.



De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, a medida de retorno às atividades nesta terça-feira atende uma determinação do Comitê Extraordinário Covid-19, publicada no Diário Oficial de Minas Gerais, na última quinta-feira (9).



A SEE informou que o objetivo da volta aos trabalhos é minimizar os impactos no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. “Nas próximas semanas os gestores e suas equipes deverão conhecer as ferramentas do Regime de Estudo não Presencial que será ofertado pela SEE, fazer um levantamento sobre qual a forma mais segura de comunicação com cada aluno e atualizar informações no Sistema Mineiro de Administração Escolar (Simade)”, informou a secretaria.

Os professores e especialistas da educação básica terão mais dias de recesso e, por isso, iniciarão o teletrabalho em 22 de abril. “Nesse período, os profissionais da rede estadual de ensino terão acesso às ferramentas do Regime de Estudo não Presencial, que será ofertado pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. O objetivo é que esses profissionais conheçam essas plataformas para que possam utilizá-las da melhor forma possível no retorno do processo do ensino e aprendizagem remoto que está previsto para o dia 4 de maio”, destacou a SEE.



Ministério Público



Nesse domingo (12), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) encaminhou um ofício à Secretaria de Estado de Educação solicitando informações sobre o retorno ao trabalho de parte dos servidores da rede estadual. Os promotores colocaram um prazo de 24 horas para o envio da resposta.



A Secretaria esclarece que sempre manteve diálogo aberto com o Sindicato e parlamentares e ressalta ainda que encaminhará a resposta ao MPMG dentro do prazo estipulado pelo órgão.