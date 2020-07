A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte abre na próxima segunda-feira (27) as inscrições para um processo seletivo simplificado. Serão ofertadas 15 vagas nas as áreas da Engenharia, Química, Biologia e Geologia e os salários são de R$ 5 mil. Os aprovados vão trabalhar na viabilização do Projeto de Modernização do Licenciamento Ambiental e o contrato é de 12 meses.

Podem participar do processo seletivo profissionais formados como biólogo (bacharel), engenheiro mecânico, engenheiro metalurgista, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, engenheiro químico, engenheiro ambiental, engenheiro civil especialista em engenharia sanitária, geólogo e químico (bacharel).

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, o trabalho compreenderá, entre outras ações, análises técnicas, elaboração de pareceres e demais atividades inerentes ao licenciamento ambiental de empreendimentos de impacto.

Os interessados devem enviar a documentação solicitada por email (pss.smma@pbh.gov.br) entre os dias 27 e 31 de julho. O edital pode ser conferido aqui.