Termômetros elevados e tempo extremamente seco. Esse é o clima em Belo Horizonte nesta segunda-feira (2). O calor está tão intenso que a capital mineira pode voltar a registrar o dia mais quente do inverno. O recorde foi batido na tarde de domingo (1º), quando a temperatura chegou aos 33ºC.

E, nesta tarde, a previsão também é de 33ºC. "O calor deve se repetir e o recorde de alta temperatura no inverno também", contou o meteorologista Claudemir Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Além do calorão, os belo-horizontinos também enfrentam a baixa umidade relativa do ar. O índice esperado para esta tarde é de 25%, o que coloca a capital em estado de atenção. Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), níveis abaixo de 30% representam risco à saúde.

A secura pode provocar complicações alérgicas e respiratórias, sangramento no nariz, ressecamento da pele, irritação dos olhos, eletricidade estática nas pessoas e em equipamentos eletrônicos, além de aumentar o risco de incêndios. Veja no fim da matéria algumas dicas para minimizar todos esses efeitos.

Previsão do tempo

Segundo Azevedo, BH está sob influência de uma forte massa de ar seco que está atuando na região Central do Brasil. "Para os próximos dias, não há previsão de chuva", contou.

O meteorologista disse que na terça-feira (3), os termômetros devem registrar 32ºC na cidade. Na quarta (4), a previsão é de 31ºC. "E a umidade relativa do ar terá ligeira melhora, subindo para 33% no período da tarde", disse.

Em Minas Gerais, é esperada chuva nas regiões Sul e Zona da Mata. A máxima no Estado deve ocorrer no Triângulo Mineiro, com 38ºC, e a mínima no Sul de Minas, com 12ºC.

Cuidados com a saúde

Para minimizar os efeitos do tempo seco é importante dormir em ambientes bem arejados e umedecidos, com toalhas molhadas ou umidificador de ar. Recomenda-se, ainda, evitar banhos quentes, que ressecam a pele, e o uso de ar-condicionado, porque ele retira umidade do ambiente.

Deve-se fazer uso constante de hidratantes, de manteiga de cacau para aliviar o ressecamento dos lábios, e lavar os olhos e narinas com soro fisiológico.

A Defesa Civil aconselha também evitar atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol das 10h às 17h, além de não praticar exercícios físicos entre as 11h e as 15h. Deve-se, ainda, fugir de ambientes muito movimentados, que concentram maior quantidade de poluentes. Além disso, é recomendado a ingestão de muito líquido, principalmente água, água de coco e sucos naturais durante o dia.

O tempo seco também aumenta o risco de incêndios em matas. Com isso, a orientação é para não se fazer fogueiras nas proximidades de matas e florestas. Os motoristas que trafegarem por regiões sujeitas a incêndios deverão ter atenção redobrada devido à visibilidade reduzida pela fumaça, e em hipótese nenhuma, jogar pontas de cigarros para fora dos veículos.