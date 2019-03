Os bloquinhos estão na crista da onda em Belo Horizonte, mas o Carnaval da capital começou bem antes, décadas atrás. São os blocos caricatos, que desfilam com seus carros-alegóricos, bateria, alas e fantasias a partir das 19h desta segunda-feira (4), na avenida Afonso Pena, no Centro da cidade. A entrada é gratuita.

Onze blocos disputam o prêmio de R$ 30 mil dedicado ao primeiro lugar, R$ 20 mil ao segundo e R$ 10 mil ao terceiro. De acordo com a Belotur, uma das novidades deste ano é o aumento em 20% no valor das subvenções: cada bloco caricato recebeu o apoio financeiro da Belotur da ordem de R$ 45 mil (grupo A) e R$ 31 mil (grupo B).

Temas dos blocos caricatos

Cada bloco desfilará nesta noite abordando temáticas escolhidas. Veja abaixo:

- Blocos caricatos Por Acaso e Corsários do Samba: exaltação da tradição dos blocos caricatos;

- Bloco Os Mulatos do Samba: história das máscaras;

- Bloco os Bacharéis do Samba: estilos de dança;

- Os Acadêmicos da Vila Estrela: universo do circo;

- Os Aflitos do Anchieta: África, berço do samba;

- Unidos da Zona Norte: construção da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Betim;

- Estivadores do Havaí: trajetória do SBT e da TV Alterosa;

- Infiltrados de Santa Tereza: belezas e lendas da Amazônia;

- Os Inocentes de Santa Tereza: escravidão e racismo.

Tradição antiga

Segundo a Belotur, o bloco caricato é a manifestação carnavalesca mais típica e antiga de Belo Horizonte. Dados históricos mostram que esse jeito de aproveitar a folia começou na capital mineira décadas atrás, uma tradição iniciada por operários que trabalhavam na fundação da cidade.

Na época, os trabalhadores pintavam seus rostos e desfilavam batendo latas e tambores em cima de carroças. Tempos depois o hábito ganhou o formato de desfile, herança que continua sendo transmitida entre gerações.

Programe-se!

GRUPO A:

Unidos Zona Norte

Os Inocentes de Santa Tereza

Estivadores do Havaí

Por Acaso

Mulatos do Samba

Bacharéis do Samba

Infiltrados de Santa Tereza

Corsários do Samba

GRUPO B:

Real Grandeza

Acadêmicos da Vila Estrela

Os Aflitos do Anchieta

Perfil dos blocos caricatos

Unidos da Zona Norte

A história da construção da bela Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Betim, será contada pelo bloco do bairro São João Batista. Seus 370 integrantes serão divididos em sete alas que irão narrar a verdadeira saga que foi a idealização da igreja. "O preconceito racial da época impedia que brancos e negros frequentassem a mesma missa", explica o presidente Janjão. Essa segregação acabou mobilizando parte da irmandade, que se uniu e arrecadou dinheiro para financiar a construção do imóvel, o que só aconteceu em 1897. Desde então a igreja é palco fervilhante de importantes manifestações da cultura afro-brasileira na cidade.

Samba-enredo: História da construção da Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Betim

Compositores: Janjão, Mauro Bainha e Mandruvá

É negro, é festa

Chegou a hora de comemorar

Eu quero ver a passarela balançando quando a Zona Norte seu enredo desfilar

No Século 18 em Betim

O negro não tinha espaço pra rezar

Oitenta anos se passaram

Pra esse sonho se realizar

Trinta mil réis foram doados

Para ajudar na construção

Mas foram usados em outra igreja

Foi grande a decepção

Senti na pele inverter os papéis

São trinta mil réis que foram pro ralo

Tira daqui, põe ali, tira de lá, bota cá

Eu continuo com a cara de otário

Com fé e determinação

Da Irmandade Senhora do Rosário

Joaquim Nicolau apoiou enfim

O negro conseguiu seu santuário

Obrigado mamãe Oxum

O negro pede sua benção maternal

Liberdade, liberdade, salve Zambi

Todo homem nesse mundo é igual

Os inocentes de Santa Tereza

Criado em 1973, o bloco também aborda o preconceito racial em seu desfile. Partindo de uma história ficcional, os integrantes ilustram o enredo "O Malandro Batuqueiro do Pérola Negra". Enquanto um traficante de escravos lotava um navio de negros para serem vendidos no Brasil, um exímio batuqueiro usa de sua malandragem para distrair o negociante e ensinar capoeira aos demais escravos. Esse cenário de trabalho forçado e completa exploração é ponto de partida para a turma falar de racismo, esse mal que infelizmente insiste em varrer nossa sociedade atual. Os 200 integrantes do bloco chegam divididos em quatro alas. Destaque para a figura da Escrava Anastácia, importante símbolo da luta racial, que chega amordaçada, conforme registros da história oral. "Será um desfile forte e simbólico", sugere o presidente Ângelo Almeida.

Samba-enredo: O Malandro Batuqueiro do Pérola Negra

Compositor: Marco Valente

Eu sou malandro, cria de Santa Tereza

O batuqueiro que calou Pérola Negra (2x)

Vem comigo amor ô ô ô

Nessa história de beleza e sofrimento quem eu sou (oi que eu sou)

Sou um malandro batuqueiro

Que dos porões de um negreiro

Vem proclamar o seu valor em um cantar

A alma de um capoeira

Não se aprisiona jamais

Jones...

Eis o carrasco sobre o mar (ô laiá)

Lucrando com minha tristeza

A bordo do Pérola Negra

O Deus traficante

Terror navegante

Nunca pode me calar

Pois um capoeira

No meio ou na beira

É ruim de segurar

Bate tambor negro oh oh

O meu sangue é inocente

Sou banto, Jeje-Nagô (2x)

Na avenida

de branco, vermelho e preto

Sou demais

No compasso deste samba

O bamba que balança mas não cai

Estivadores do Havaí

Um dos campeões do ano passado, o bloco de Venda Nova escolheu prestar um tributo ao canais SBT e TV Alterosa. Para isso, três alegorias, além do caminhão principal, pretendem evidenciar personagens importantes das emissoras. Um dos maiores nomes da TV brasileira, o apresentador Silvio Santos será um dos mais evidenciados no desfile. Os amantes de esportes estarão contemplados com a bancada do programa Alterosa Esporte, que será simulada na avenida. Um dos campeões de audiência da emissora, o Chapolin Colorado tem presença prometida. A intenção é fazer um desfile alegre e contagiante para agradar a audiência.

Enredo: TV Alterosa e SBT, uma história de amor com você

Compositor: Juólison Mangabeira

Com empolgação vou apresentar

Uma história de amor a te emocionar

Ligue a TV vem assistir

Com Estivadores do Havaí

Sintonize o canal já chegou o Carnaval

A magia está no ar

Hoje é dia de alegria a imagem contagia

Silvio Santos vem brilhar

Vai te levar ao mundo encantado

Desabrochando um infinito de prazer

Um universo bem aprimorado

O aviãozinho faz a gente enlouquecer

Meu coração bate acelerado

A audiência vai engrandecer

O programa começou é o SBT

E a Alterosa que está dentro de você

A bancada fascinante

Vou festejar

Um gol de placa com respeito

Essa turma eu sei que vai marcar

É no horário nobre da televisão

Com prestígio traz a informação

Chega invadindo o nosso lar

Eu sentado no sofá

É um sinal de felicidade

Que pra toda a família irá transmitir

Uma programação

Com certeza merece aplaudir

Por acaso

"Com os blocos não há problema" é o tema dessa galera dos bairros Carlos Prates e Vila São Francisco conhecidos pelas cores verde e rosa. Seus 210 integrantes fazem questão de ressaltar a importância da história dos blocos caricatos de Belo Horizonte. "Temos que valorizar isso, manter essa tradição. É algo que só tem aqui na nossa cidade", destaca o presidente Jairo Alves. Cada uma das treze alas irá homenagear um bloco caricato diferente, pinçados entre os 72 que já passaram pela avenida ao longo de toda a história da folia belo-horizontina.

Samba-enredo: Com os blocos não há problema

Compositor: Delei Por Acaso

Voei

Nas asas do tempo para reviver nossos Carnavais

Saudades dos tempos de outrora que não voltam mais

Boca branca da paz

Santo Antônio vem abençoar

Essa Real Grandeza

Que o verde e rosa vem mostrar (bis)

Eu vou ficar Infiltrado no Samba

Até a bateria passar

No gingado eu sou Bacharel

Aos caricatos eu tiro o meu chapéu (bis)

Unidos da Zona Norte, coloredes

A Vila Estrela também vai brilhar

Quando o Por Acaso chega

Até Os Mulatos vêm sambar

Sente a batida

Que beleza

Inocentes de Santa Tereza

Faz a passarela balançar

Tem Corsários, Presidiários e Estivador

Mas o Por Acaso é o meu grande amor (bis)

Mulatos do Samba

Um baile de máscaras formado pela comissão de frente vai abrir o desfile do Mulatos do Samba, o bloco originário do bairro Santo André. Segundo o presidente Betô, os 180 integrantes irão se dedicar na avenida a contar a presença da máscara em culturas diversas, sem se esquecer que o símbolo também representa os blocos caricatos da cidade. "Vamos brincar com essa ideia do mistério e do oculto por trás de uma máscara", adianta Betô.

O bloco foi um dos três vencedores do ano passado - em 2018 houve um empate triplo no primeiro lugar - e também faturou o primeiro lugar nos três anos anteriores. A confiança do tetracampeão, portanto, serve de incentivo ao desempenho do bloco. "Sempre queremos superar nossa performance do ano anterior, e vamos brigar pelo título", relata o presidente.

Samba-enredo: Disfarce facial - a magia da cultura e o segredo das máscaras

Compositor: Roberto Martins (Betô)

Eu vou delirar

Pintar o rosto é tradição

De vermelho e branco, que fascinação

Bate na palma da mão, é de arrepiar

Levanta o Mulatos do Samba acabou de chegar (bis)

Mais uma vez

É mais uma vez

É alegria, nosso bloco na avenida

Nossa família Mulatos vem contar

A história do disfarce facial

Na antiguidade onde tudo começou

Com a confusão de cores era magia

No Egito exaltação nas crenças e rituais

Feitiços de pura ilusão

Na Grécia antiga

O teatro obsessão

Máscaras teatrais

De tradição milenar

Um brilho vermelho no ar

Sé é Carnaval é fantasia

Diversão o folião

Hoje é o artista

E nesta noite o segredo não vai ter fim

No grande baile sem máscara não pode ir (bis)

Peça sagrada

Peça sagrada dos seus ancestrais

Nos rituais africanos

Festividades ao som do tambor

Faz seu uso popular

Ser mascarado em Veneza é especial

E a fantasia inspira seu Carnaval (bis)

Bacharéis do Samba

Moradores dos bairros São Pedro, Morro do Papagaio, Vila Estrela e Vila Santa Rita formam esse bloco, nascido em 1965 e, portanto, um dos mais antigos atualmente. Com as cores amarelo e preto e tendo o gramofone como símbolo deste ano, os Bacharéis do Samba esmeram o rebolado para falar da dança a partir da escolha de oito estilos, cada qual representado em uma das oito alas, totalizando seus 190 integrantes. A gama de ritmos escolhidos vai do maracatu, passa pelo frevo e chega ao balé clássico. Figuras icônicas do mundo da dança surgem na alegoria principal, entre eles Carmen Miranda e o ator e dançarino norte-americano Gene Kelly.

Enredo: Quem Dança Seus Males Espanta

Compositor: Guilherme Mocidade

Arrebenta Bacharéis

A festa vai começar

Quem dança seus males espanta

Hoje vou me esbaldar

Abram-se as cortinas

Louvada seja nossa dança

Ao som do gramofone

Na avenida viro uma criança

Venha comigo, pode chegar

As bailarinas vão te encantar

Liberte-se das coisas materiais

Mente serena, saúde e paz

De Pernambuco, frevo e maracatu

De Andaluzia, o orgulho espanhol

Opatchá, mas que beleza

É uma casa portuguesa com certeza

O que é que a baiana tem

Muito prazer, Carmen Miranda

Charmosas Melindrosas

Dança do ventre sensacional

Gene Kelly dançando na chuva

E o pole dance levantando o seu astral

Infiltrados de Santa Tereza

Quando os Infiltrados de Santa Tereza começarem seu desfile, a avenida vai se transformar no pulmão do mundo. Como o bloco adotou a Amazônia como tema, os moradores da Vila Dias irão mostrar ao público a importância da defesa do meio ambiente. A abordagem ganha elementos folclóricos ao mergulhar em lendas amazônicas. A sereia Iara, que vive nas águas do rio da região, aparece no abre-alas. Outro personagem lendário da cultura daquela região, o boto-cor-de-rosa será revelado como destaque no desfile. Segundo a tradição, o boto-rosa sai dos rios nas primeiras horas da noite, transforma-se em um homem e busca galantear jovens mulheres, engravidando algumas jovens. Pescadores e suas canoas, índios e mulatas completam a apresentação do bloco, fundado em 2009.

Enredo: Amazônia - o pulmão do mundo

Compositor: Lado Raízes

O pulmão do mundo está aqui

A gente tem que defender

É preservar sem desmatar sem destruir

A natureza vai agradecer

Mulheres guerreiras deram nome ao lugar

Que os invasores vieram para explorar

Mostrando a sua bravura

De uma cultura milenar

Os Infiltrados de Santa Tereza

Ouviram a Iara cantar

Nos igarapés a fertilidade riqueza de se orgulhar

É o verde que estampa a bandeira Nacional

Colorindo a passarela nesse Carnaval (bis)

A Amazônia em festa

Com liberdade para comemorar

Todo povo da floresta

Navegam pelo rio-mar

As moças do vilarejo

Esperam o verão chegar

Quando o boto-cor-de-rosa

Sai da água para dançar.

Corsários do Samba

Ser um bloco tradicional, familiar e o mais antigo da cidade - foi criado em 1962 - é o grande orgulho de Fauze Elias, presidente do Corsário do Samba. É essa força da tradição que move os 100 integrantes vindos do bairro Floresta a falar do tema intitulado "O Carnaval dos Carnavais". O presidente luta para que o desfile dos blocos caricatos continue sendo mantido e cada vez mais valorizado. Defensor da cultura popular tradicional, ele explica que seu bloco não é dividido em alas e não tem alegorias. "Bloco é todo mundo junto e vamos mostrar essa alegria e irreverência na avenida", adianta Fauze. "Vamos fazer a exaltação do Carnaval, por isso o bloco é aberto a todas as pessoas", completa.

Enredo: O Carnaval dos Carnavais

Compositor: Guilherme Mocidade

Nesta avenida magistral

Hoje o meu bloco vai passar

Vem, vem, vem, eu tô legal

De bem com a vida na querida Beagá

Arrepia bateria, vem comigo festejar

Sou da Floresta, sou tradição

Na passarela eu levanto o folião

Pode sorrir, pode brincar

A festa só acaba quando o dia clarear (bis)

Nasci de um bate-papo entre amigos

Como é gostoso relembrar

Naquela esquina passei parte da minha vida

Saudoso tempo que não volta mais

Hoje visto a fantasia e caio na folia

Desculpa se a lágrima rolar

Na Afonso Pena vou te emocionar

Eu sou Corsários, sou das Gerais

Vou me embalar no Carnaval dos Carnavais

Real Grandeza

O cavaquinho vai chorar quando bambas como Ataulfo Alves, Donga e Noel Rosa foram lembrados no desfile do Real Grandeza, bloco fundado em 2017 e um dos caçulas do Carnaval. O centenário do samba, completado em 2017, também será lembrado pelos foliões do bairro Anchieta. Uma coroa e uma águia, aliadas às cores azul, vermelho, branco e dourado, formam a identidade visual do bloco, que realiza seu desfile pela segunda vez.

Enredo: Homenagem ao samba

Compositor: Mandruvá

Real Grandeza na avenida de novo

Pra fazer seu desfile legal

Vem comigo entrar na dança

Vamos comemorar o centenário do samba

Que o chefe da folia avisou

Geraldo Pereira, Ataulfo Alves

Jadir Ambrósio nossa estrela maior

Minas tem história pra contar

Venha conhecer o Carnaval de BH

O tom da alegria que rei sou eu

De fruto nobre sou segunda sem lei

Com a velha guarda a receita é sambar

Sou Rio, Bahia, sou Minas Gerais

Com a Real Grandeza

O samba não morre jamais

Parabéns Donga e Noel

Só quem é bamba tira o chapéu

Poetas de grande valor

Que foram sambar lá no céu

Acadêmicos da Vila Estrela

A energia contagiante dos moradores da Vila Estrela, no Aglomerado Santa Lúcia, certamente irá envolver os foliões que presenciarem o desfile do bloco. Números de mágica, acrobacias e palhaços vão performar na avenida para contextualizar o enredo, que festeja o universo circense dos tempos passados e da cena contemporânea. Um lona de circo será montada sobre a alegoria principal. A escola pretende ganhar a atenção da arquibancada com fantasias bastante coloridas que paramentam seus 160 integrantes. "Vamos trazer alegria e leveza", explica Alvimar Neri, presidente de honra.

Samba-enredo: Hoje tem marmelada? Tem sim senhor!

Compositor: Mário Emílio Mouro

Vai começar a brincadeira

A Vila traz o circo do Brasil

É festa a noite inteira