Minas Gerais iniciou mais uma fase da campanha de vacinação contra a Covid-19. Municípios do Estado já começaram a aplicação da segunda dose da CoronaVac, imunizante produzido pelo Instituto Butantan em parceria com farmacêutica chinesa SinoVac, nos primeiros mineiros que receberam a vacina ainda em janeiro.

Como a vacinação ocorre em duas fases, sendo a segunda entre 14 e 28 dias após a primeira, pessoas que receberam o imunizante logo no começo da campanha no Estado, iniciada em 18 de janeiro, recebem a proteção complementar a partir desta semana.

Segundo informações divulgadas nesta quinta-feira (4) pela secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), Minas já recebeu 665.080 doses do imunizante. Dessas, 577.480 são provenientes da primeira remessa, recebida no dia 18 de janeiro, e 87.500 do segundo lote, recebido no último dia 25.

O quantitativo para administração da segunda dose está sob responsabilidade de cada Unidade Regional de Saúde, que fará a entrega aos municípios. Neste momento da campanha de vacinação, os públicos prioritários que receberão a segunda dose são os maiores de 60 anos que vivem em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), maiores de 18 anos com deficiência institucionalizados, indígenas aldeados e trabalhadores da área de Saúde.

Além do imunizante chinês, o Estado também recebeu 190.500 doses da vacina desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca/Universidade de Oxford em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Para este imunizante, no entanto, a segunda dose só pode ser administrada depois de 12 semanas da primeira.

Por isso, a SES-MG orienta todas as cidades para que, a partir dessa semana, a dose seja aplicada apenas para quem recebeu a vacina CoronaVac. “É muito importante que isso esteja claro para todos: as primeiras e as segundas aplicações devem ser sempre administradas com vacinas do mesmo laboratório”, frisou a coordenadora estadual de Imunização da SES-MG, Josianne Gusmão.

Segundo uma nota informativa da secretaria, quando o início da administração da segunda dose da vacina AstraZeneca/Oxford estiver próximo, o quantitativo para essa etapa será entregue pelo Ministério da Saúde a Minas Gerais.

Imunizados

Até o momento, 236.592 pessoas já foram vacinadas no Estado, sendo 216.544 profissionais de saúde, 15.800 idosos em asilos, 1.358 pessoas com deficiência em residências inclusivas e 2.890 indígenas. As informações são divulgadas diariamente no "vacinômetro", ferramenta idealizada pelo goveno de Minas.

Os dados, porém, não informam quantas pessoas receberam a segunda dose. Ao todo, o Estado já recebeu três remessas com vacinas contra a Covid-19, que somam mais de 855 mil doses. Dessas, segundo o levantamento, 735.193 já foram encaminhadas aos 853 municípios mineiros.

