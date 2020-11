A Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte divulga nesta sexta-feira (27), o resultado da segunda fase do cadastro para crianças de 4 e 5 anos e estudantes do ensino fundamental.

O resultado estará disponível no portal da PBH e a família será orientada sobre os próximos passos para a realização da matrícula virtual, que será realizada entre 30 de novembro a 4 de dezembro.

A pasta informou ainda que, em 2020, atendeu todas as crianças de 3 anos cadastradas, e para 2021, mais uma faixa etária será contemplada: todas as crianças cadastradas entre 2 e 3 anos. A PBH já cobre toda a demanda de crianças de 4 e 5 anos da Educação Infantil, cumprindo a promessa de universalização da educação na cidade.

A subsecretária de Planejamento e Gestão da Secretaria Municipal de Educação, Natália Araújo, lembra que todo o processo de cadastramento escolar está sendo feito por etapas e pela internet, por causa da pandemia. “A prefeitura organizou todo o processo de cadastro escolar e matrícula, em etapas e pela internet, justamente para evitar aglomerações nas secretarias das escolas. As etapas separadas também ajudaram a garantir em cada fase o suporte telefônico às famílias, já que este ano as escolas não puderam estar abertas para este apoio presencial”.

A primeira fase contemplou alunos que já estudam em escolas da prefeitura, na Educação Infantil ou em creches, e que irão para o Ensino Fundamental. Na segunda etapa, foram cadastradas as crianças de 4 e 5 anos de idade, e estudantes do Ensino Fundamental, e na terceira, crianças de 0 a 3 anos de idade e gestantes que desejam uma vaga na Rede Municipal de Educação Infantil.

As crianças devem morar na capital e ter nascido a partir de 1º de abril de 2017. No caso das gestantes, ao realizarem o cadastro, no lugar do nome da criança deverá ser preenchido o nome da mãe e a data de nascimento deverá ser a data em que o cadastro será realizado.

O prazo dessa etapa do cadastro termina na próxima segunda-feira (30), e o resultado será divulgado em 23 de dezembro, também no portal. A rematrícula, ou renovação de matrícula para alunos que já fazem parte da Rede Municipal de Ensino será aberta posteriormente, assim como o cadastro eletrônico para quem perdeu a primeira e segunda etapa.