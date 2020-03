O Hospital Semper, no Centro de Belo Horizonte, confirmou na noite desta terça-feira (31) que registrou a morte de um paciente com sintomas e exame positivo para Covid-19. O homem, de 66 anos, era portador de cardiopatia e diabetes mellitus e estava internado no CTI do hospital, em estado grave, desde a última na sexta-feira (27).

Segundo o hospital, todo o protocolo de tratamento da doença foi seguido, mas o paciente não respondeu às medicações e morreu na madrugada desta segunda-feira (30). Esta foi a segunda vítima confirmada da Covid-19 em Minas.

Ainda conforme o Semper, ele ficou em isolamento durante todo o período em que esteve na unidade e a Secretaria de Estado de Saúde (SES) foi notificada sobre a suspeita e sobre o resultado positivo do primeiro exame. Mas ainda é necessário aguardar o resultado da contraprova para confirmar a morte por Covid-19.

O hospital reforçou que está seguindo todos os protocolos determinados pelo Ministério da Saúde para o tratamento e testagem de pacientes com sintomas da doença e criou um fluxo separado de atendimento para essas pessoas. O número de leitos de CTI passou de 30 para 48.

Já a primeira vítima da doença no Estado foi uma mulher de 82 anos, também moradora de BH, que morreu no Hospital Biocor, em Nova Lima. Ela apresentava um quadro de febre, tosse e desconforto respiratório, além de doença cardiovascular crônica, diabetes mellitus e pneumopatia crônica. A paciente morreu no último domingo (29).

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta terça, o número de infectados no Estado já chega a 275 e os casos suspeitos somam 34.224.