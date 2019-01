Os dias de chuva e céu nublado em Belo Horizonte podem estar contados, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com o meteorologista Cleber Souza, a partir da próxima segunda-feira (7), uma massa de ar quente vai contribuir para o tempo ficar mais seco na cidade e não haverá previsão de chuvas.

No entanto, até domingo (6), os dias na capital devem continuar nublados com pancadas de chuva e trovoadas no fim da tarde. A temperatura máxima prevista é de 31°.

Ainda segundo o Inmet, o mês de dezembro terminou com um volume acumulado de chuvas de 282,8mm, cerca de 80% do esperado. A média histórica para o último mês do ano é 358,9mm. Mas a maioria das regiões da cidade chegaram a superar esta estimativa, como a Leste, que concentrou um volume de 403mm, a Nordeste (399,2mm) e Venda Nova (396,2mm).

O período de mais chuva em dezembro aconteceu no Natal, entre 9h do dia 24 e 9h do dia 25, quando foi registrado um volume de 38,3mm.

Os atendimentos realizados pela Defesa Civil nesse mês e motivados pela chuva compreendem 96 ocorrências de deslizamentos de terra e 50 chamados por causa de alagamentos.

