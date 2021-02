A emissão de 2ª via de certidões de nascimento, casamento e óbito pode ser solicitada diretamente no MG App – Cidadão, aplicativo oficial do Governo de Minas, desde terça-feira (2).

Com a novidade, o cidadão não precisa ir pessoalmente a cartórios e pode escolher entre receber o documento em casa ou escolher um cartório para buscar a certidão. No caso da opção de entrega, haverá a cobrança de uma taxa, cujo valor será informado no próprio sistema, que também gerará o boleto para pagamento.

De acordo com o Estado, a incorporação do serviço à plataforma foi possível após uma parceria com o Sindicato dos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais (Recivil) e irá beneficiar cerca de 1 milhão de usuários que já estão cadastrados no aplicativo.

Na análise do presidente do Recivil, Genilson Gomes, a mudança trará benefícios aos cartórios, que diminuirão o atendimento presencial, ao Estado, com mais eficência e economia e, sobretudo, aos cidadãos.

"A população será beneficiada porque terá a facilidade de solicitar os pedidos de 2ª via de certidões por meio do próprio celular. Com isto, evita-se deslocamentos e todo mundo sai ganhando", declarou.

Passo a passo

Para realizar o procedimento pelo aplicativo, o cidadão precisa, primeiramente, fazer o download do MG App – Cidadão nas lojas (Android e iOS) e, em seguida, fazer o login por meio do Gov.br.

No menu principal, estão as opções "Certidão de Nascimento, Casamento e Óbito". Ao clicar, será possível "Emitir Certidão", pesquisando pelo nome e município, bem como visualizar em "Minhas Certidões" as solicitações em andamento ou concluídas.

Leia mais:

Tipos e propriedades do mel transformam produto em curinga no dia a dia; conheça variedades

Matrícula garantida mesmo sem fim do ano escolar de 2020

No Dia Mundial de Combate ao Câncer, confira 10 mitos e verdades sobre a doença