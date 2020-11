Uberaba, no Triângulo Mineiro, é uma das quatro cidades mineiras em que os eleitores voltam às urnas no próximo domingo (29). Para o cientista político e presidente do Instituto Cultiva, Rudá Ricci, a disputa entre os candidatos Elisa Araújo (Solidariedade) e Tony Carlos (PTB) vai refletir na eleição para governador em 2022.



É que Elisa Araújo é apoiada pelo governador Romeu Zema, que é da região, e Tony Carlos é apoiado pelo prefeito reeleito em Belo Horizonte, Alexandre Kalil, que teve uma votação três vezes maior do que os outros candidatos à prefeitura da capital nesta eleição.

Rudá Ricci analisou ainda a disputa em Contagem, Governador Valadares e Juiz de Fora, as outras 3 cidades com segundo turno em Minas Gerais. O cientista político falou também sobre o resultado das eleições deste ano em todo Brasil.

Assista a entrevista na íntegra: