Em meio aos presentes que seriam levados para uma festa de Natal em João Pinheiro, no Noroeste de Minas, um revólver estava escondido na caixa de uma boneca. Nessa segunda-feira (24), um homem e uma mulher foram detidos, na rodoviária de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, quando embarcavam para a cidade com o material.

Na Delegacia de Plantão da Polícia Civil, os detidos disseram que os presentes seriam trocados em um amigo-oculto com colegas. O rapaz, de 23 anos, e a jovem, de 20, estão detidos com um terceiro suspeito, de 30, no local. Com eles foram apreendidos também drogas e dinheiro.

Segundo a Polícia Militar (PM), a prisão dos envolvidos aconteceu por uma suspeita dos seguranças que faziam ronda na rodoviária de Patos de Minas. O casal tinha perdido o ônibus que os levaria a João Pinheiro e, conforme relataram os servidores, os dois pediram um táxi para tentar alcançar o veículo.

Estranho

A situação estranha fez a dupla acionar a PM. De acordo com a corporação, o táxi foi abordado e a dupla revistada. O homem estava com dois tabletes de cocaína. Ao encontrar a droga, os policiais resolveram averiguar as compras, quando encontraram o revólver dentro de uma caixa de boneca. Com a mulher, foram apreendidos 150 gramas de maconha, que estavam escondidos no sutiã dela.

Segundo a PM, o rapaz disse que havia comprado a arma por R$ 1.500 de um homem que mora no bairro Cristo Redentor, em Patos de Minas. Os militares foram até a casa do suspeito, onde encontraram mais dois tabletes de maconha e R$ 390. Ele foi preso suspeito de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Já o casal está detido por suspeita de posse ilegal de arma de fogo. O trio deve ser ouvido nesta terça-feira pelo delegado de plantão de Patos de Minas.