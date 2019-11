Em um intervalo de 18 horas, 515 presos, 117 armas de fogo apreendidas e mais de 40 mil pessoas abordadas. Os números fazem parte do resultado da Operação República, realizada pela Polícia Militar entre às 6h e a meia noite desta quinta-feira (14).

A iniciativa teve como foco os roubos e furtos nas áreas de grande comércio, tanto em Belo Horizonte quanto do interior do Estado. De acordo com a corporação, a proximidade com o período natalino e o pagamento do 13º salário é um atrativo para ação de bandidos nos centros comerciais.

A operação envolveu 3.500 policias extras, que foram retirados da área administrativa para reforçar o serviço nas ruas. À disposição dos militares de todo Estado foram colocadas 900 viaturas.

Confira os números finais da Operação República, divulgados pela PM:



Veículos abordados: 32.594

Veículos apreendidos: 931

Armas de fogo apreendidas: 117

Munições apreendidas: 623

Pessoas abordadas: 41.497

Pessoas presas/apreendidas: 515

Maconha apreendida (tablete): 48

Maconha apreendida (bucha): 812

Crack apreendido (pedras): 731

Celulares furtados e recuperados: 36

Operações geradas : 5.573

Visitas comunitárias (coméricio e residências): 3.202



