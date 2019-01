Seis sortudos de Minas estão entre os 52 ganhadores da Mega da Virada, sorteada na noite dessa segunda-feira (31). A bolada de R$ 302.536.382,66 é um dos maiores prêmios de uma loteria já registrado na história do Brasil, segundo a Caixa Econômica Federal (CEF).

Cada apostador receberá R$ 5.818.007,36. Os números sorteados no concurso número 2.110 foram 05 - 10 - 12 - 18 - 25 - 33.

Entre as cidades, a maior parte dos vencedores vem do Rio de Janeiro, que registrou quatro apostas. Euclides da Cunha, na Bahia, e São Paulo capital tiveram três bilhetes premiados cada uma.

Outras duas cidades que entraram no sorteio milionário são de Belo Horizonte. Ainda em Minas, foram registrados ganhadores em Divinópolis e Martinho Campos, ambos na região Centro-Oeste, e em Alfenas e São Sebastião do Paraíso, no Sul do Estado.

A estimativa da CEF é de que o prêmio do próximo sorteio, que será realizado nesta quarta-feira (2), seja de R$ 2 milhões.

