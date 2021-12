Em apenas seis dias decorridos em dezembro, seis das nove regionais de BH já superaram 50% da chuva esperada para todo o mês. Um balanço foi divulgado na manhã desta terça-feira (7) pela Defesa Civil da capital, e mostrou que o menor acumulado da cidade está na região do Barreiro, onde já choveu 47% do esperado para o mês.

Além do Barreiro, as regiões Leste e Noroeste também não chegaram aos 50% da chuva prevista para dezembro - ambas estão com, respectivamente, 49% e 48%. Por outro lado, as regionais Centro-Sul, Nordeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova já superaram a marca.

A região Nordeste da capital, por sua vez, é a mais afetada neste mês, com mais de 60% da chuva prevista em apenas seis dias. O balanço da Defesa Civil também mostra que, entre 17h de segunda (6) e 5h desta terça, a região Pampulha registrou 7 mm de chuva e foi a mais prejudicada da cidade.

Confira o acumulado de todas as nove regionais de BH ao longo dos seis primeiros dias de dezembro:

Barreiro: 171,4 mm (47,8%)

Centro Sul: 185,9 mm (51,8%)

Leste: 177,0 mm (49,3%)

Nordeste: 223,4 mm (62,2%)

Noroeste: 174,2,6 mm (48,5%)

Norte: 190,2 mm (53,0%)

Oeste: 192,2 mm (53,6%)

Pampulha: 184,4 mm (51,4%)

Venda Nova: 188,0 mm (52,4%)

