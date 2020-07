Seis moradores de um lar para idosos em Piranga, na Zona da Mata, morreram de Covid-19 após um surto pelo novo coronavírus atingir a instituição. Ao todo, 27 dos 73 idosos se infectaram com a doença. Todos com idade entre 60 e 90 anos.

Ao todo, a cidade tem 46 casos confirmados e sete óbitos.

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, o primeiro caso da doença no asilo foi em 23 de maio. Uma idosa de 72 foi transferida para um hospital de Conselheiro Lafaiete, que é referência no tratamento da Covid-19. Ele teve febre e falta de ar e morreu no dia 27. No dia 20 de junho, outros dois internos também morreram pela doença.

O Lar São José é uma entidade filantrópica e foi assumido pela prefeitura, temporariamente, por ordem da Justiça. Um comitê gestor foi criado e "está trabalhando na organização da entidade, especialmente, nas ações de combate ao novo coronavírus".

Uma equipe de trabalho também foi montada com enfermeiras, técnicas de enfermagem, cuidadores e médicos para conter o surto da doença. A casa onde a entidade funciona passou por desinfecção e as equipes de trabalho receberam capacitação e equipamentos de proteção individual. "Foi realizada a transferência dos idosos em grau I de dependência e que testaram negativo para Covid-19 para outro local. Uma pousada foi prontamente cedida pelo proprietário. Uma nova escala de funcionários foi elaborada para prestação de serviços junto a este novo local", informou a prefeitura.

A cidade - que tem cerca de 18 mil habitantes - segue as diretrizes do plano Minas Consciente, do governo de Minas. Atualmente é permitido apenas o funcionamento de atividades essenciais do comércio. Bares e restaurantes estão abertos apenas para delivery.

Em relação aos moradores, a orientação é manter o distanciamento social, sair de casa apenas quando necessário e com o uso de máscaras.