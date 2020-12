Seis pessoas ficaram feridas em uma colisão frontal entre dois carros na tarde deste domingo (27), na BR-040, na altura de Conselheiro Lafaiete, na região Central de Minas. Três vítimas foram atendidas por bombeiros, enquanto as outras foram conduzidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com os bombeiros, uma das vítimas teve ferimentos mais graves, com fraturas no fêmur e em um braço. As outras sofreram escoriações. Todos foram conduzidos para o Hospital São José, em Conselheiro Lafaiete.

Durante os atendimentos, houve retenção de dois quilômetros na rodovia, de acordo com a concessionária Via 040. Mas após a finalização do trabalho de resgate, o fluxo voltou ao normal.