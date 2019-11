Seis pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-381, altura de Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A batida, envolvendo um caminhão e dois veículos, foi na madrugada deste sábado (23). Entre as vítimas está uma criança de 5 anos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu perto do trevo da cidade. O motorista de um Siena ficou preso às ferragens. O homem, conforme a corporação, tem 43 anos. O helicóptero dos bombeiros auxiliou no resgate do condutor, que foi levado para o Pronto-Socorro do Hospital João XXIII, em BH.

Helicóptero do Corpo de Bombeiros auxiliou no resgate das vítimas

O motorista do carro de passeio sofreu traumas na face, fratura exposta no fêmur e aparentava também ferimentos abdominais. No veículo em que ele estava, outras quatro pessoas ficaram feridas, entre elas a criança.

As outras vítimas foram socorridas, sem gravidade, por ambulâncias dos bombeiros.

As circunstâncias do acidente não foram esclarecidas.