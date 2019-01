Seis novos radares de controle de velocidade começam a operar nas rodovias de Minas Gerais a partir desta terça-feira (1º).

Os equipamentos estão instalados na BR-356, nos quilômetros 3,1, 3,7 e 5,2, em Belo Horizonte; na MG-050, quilômetro 84,3, em Itaúna, no Centro-Oeste do Estado; BR-491, quilômetro 36,8, em Monte Santo de Minas, no Sul de Minas, e MGC-122, quilômetro 159, em Janaúba, no Norte do Estado.

Segundo o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER/MG), todos os trechos foram sinalizados com placas de velocidade máxima permitida, que variam entre 40 e 60 km/h.

Motoristas de veículos que excederem os limites estabelecidos serão autuados.