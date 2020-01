Cinco carros e um caminhão se envolveram em um acidente ocorrido na BR-381, próximo a Ravena, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (15). Três pessoas vítimas ficaram feridas e uma delas foi levada pelo Corpo de Bombeiros para o hospital João XXIII. As outras foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre estado de saúde delas.

O acidente aconteceu no km 434, no sentido Vitória, e o trânsito segue nos dois sentidos pelo acostamento, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. O caminhão presente na batida está no acostamento e um guincho é aguardado.

13h35 - As 03 vitimas do acidente na BR381 ja foram removidas para hospital. Caminhão acidentado no acostamento da via aguardando remoção (guincho). PRF permanece no local. — PRF MINAS GERAIS (@PRF191MG) January 15, 2020