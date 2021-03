Não bastassem as novas cepas do coronavírus, que têm contribuído para a explosão de casos, o socorro aos pacientes tem ficado comprometido. Com as UTIs lotadas, faltam médicos e outros profissionais de saúde nos hospitais mineiros. Diante da escassez de trabalhadores capacitados, as autoridades têm lançado vários editais para reforçar as equipes da linha de frente de combate à pandemia. Aos interessados, é preciso correr.

O prazo para inscrição em duas convocações emergenciais termina hoje. As oportunidades são para duas unidades em Belo Horizonte, referências em atendimento de urgência e pediatria. Ao todo, são 22 vagas na capital. Os salários chegam a R$ 9 mil para uma jornada de 24 horas semanais.

Para essa remuneração, a Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig) oferece oito vagas para médicos especialistas (Medicina Intensiva, Infectologia, Clínica Médica, Anestesiologia, Pneumologia, Cardiologia ou Cirurgia Geral).

Os selecionados irão atuar no atendimento aos pacientes com síndrome respiratória aguda no Pronto Socorro Pediátrico do Hospital Infantil João Paulo II. Na unidade, há outras cinco oportunidades para enfermeiros (40 horas, R$ 3.464) e 12 para técnicos de enfermagem (40 horas, R$ 1.755).

A Fhemig também tenta a contratação imediata para trabalhadores que irão concentrar esforços nos leitos de UTI Adulto e UTI Pediátrica destinados aos pacientes com Covid-19 no Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII.

São 14 vagas para médicos especialistas em UTI Pediátrica, com carga horária de 12 horas semanais e remuneração básica de R$ 4.595. Há ainda uma vaga para médico generalista, com 12 horas semanais e salário de R$ 3.500.

Nas outras áreas as oportunidades são: uma vaga para técnico em farmácia (40 horas, R$ 1.700); uma vaga para técnico em patologia clínica (40 horas, R$ 1.700); duas vagas para técnico em radiologia (30 horas, R$ 1.322); e uma vaga para farmacêutico (40 horas, R$ 3.464).

Quem tiver interesse ou quiser mais detalhes sobre ambos os processos seletivos deve acessar este link.

Sem interessados

Conforme o Hoje em Dia mostrou na semana passada, a busca por médicos tem sido constante e complicada em Minas. Só durante a pandemia, 74 chamamentos públicos foram abertos pela Fhemig. No entanto, 14 editais “deram deserto”, ou seja, sem interessados.

