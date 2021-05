Um selo que será lançado nesta quinta-feira (13), em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), vai atestar que as lojas da cidade estão seguindo todos os protocolos de segurança e prevenção ao coronavírus.

O certificado, criado pelas câmaras de dirigentes lojistas da capital (CDL/BH) e Nova Lima, além da prefeitura, vai garantir mais segurança às pessoas na hora de fazer as compras. "As lojas que estiverem cumprindo todas as normas receberão o Selo Loja Consciente, que será aplicado na vitrine do estabelecimento, mostrando ao consumidor que naquele local ele pode fazer compras com segurança e tranquilidade", diz o comunicado da CDL.

Ainda de acordo com a entidade, os órgãos e o executivo municipal elaboraram uma cartilha com orientações para que os espaços cumpram corretamente as regras definidas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Após aplicar as medidas, o lojista responde a um checklist sobre a exigência de máscara, a disponibilização de álcool gel 70%, o distanciamento mínimo entre os consumidores, exposição de cartaz, barreira física separando colaboradores que atuam no caixa dos clientes, rotinas de limpeza e desinfecção do local.

A campanha será lançada às 10h, na praça do Bicame, no centro da cidade.

Flexibilização

Desde 17 de abril, Nova Lima voltou a permitir o funcionamento de estabelecimentos como bares, restaurantes, salões de beleza e academias. De acordo com a prefeitura, o município segue o Minas Consciente, programa estadual de flexibilização da atividade econômica e, por isso, avançou para a Onda Vermelha. Porém, o comércio e serviços autorizados a funcionar devem seguir regras de prevenção à Covid.