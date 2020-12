A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) elaborou uma cartilha com orientações à população em relação às festas de fim de ano. A intenção é evitar a transmissão do novo coronavírus, após o aumento de casos e mortes desde novembro. Porém, mesmo com o comunicado, é importante ressaltar que tanto a Fiocruz quanto médicos ressaltam que o ideal é que as celebrações não aconteçam entre pessoas que não vivem na mesma casa.

Entre as recomendações, evitar o compartilhamento da ceia de Natal ou de Ano Novo. “O ideal é orientar seus convidados a levar a própria comida e bebida”, diz a cartilha. O distanciamento social entre os participantes é fundamental, mantendo dois metros entre cada pessoa. Amigos e familiares não devem se aproximar nem mesmo para tirar a tradicional foto.

A Fiocruz ainda recomenda que evitem participar de celebrações quem está com sintomas relacionados à Covid (coriza, tosse e febre) ou teve suspeita de ter tido a doença nos últimos 14 dias (mesmo que não tenha feito o exame). Quem está nos grupos de risco ou mora com quem tem mais de 60 anos ou possui alguma comorbidade também não deve sair de casa.

Veja algumas recomendações da cartilha:

- Limite o número de convidados de acordo com o tamanho do espaço, permitindo que as pessoas mantenham um distanciamento de dois metros entre si;

- Evite música alta para que as pessoas não tenham que gritar ou falar alto;

- Não deixe que os convidados façam fila para se servirem;

- Oriente seus convidados a não se sentarem todos reunidos na hora da ceia. Organize espaços separados para pessoas que moram juntas;

- Tenha sabão e papel para secagem das mãos no banheiro. Evite toalhas de pano;

- Evite o compartilhamento de utensílios para servir a comida. Pratos e bebidas em recipientes não individuais devem ser servidos por uma única pessoa, que lavou as mãos previamente e está com máscara;

- Use máscara sempre que não estiver comendo ou bebendo;

- Tenha um saco para guardar a máscara quando estiver comendo ou bebendo e a mantenha limpa e seca entre os usos;

- Tenha uma máscara limpa extra;

- Evite apertos de mãos e abraços;

- Dê preferência a locais abertos e bem ventilados. Evite o uso do ar-condicionado;

- Não compartilhe talheres e copos.

O melhor é não ter festas

Vários professores da Faculdade de Medicina da UFMG recomendam que a data passe em branco ou seja realizada de forma remota, com o uso de ferramentas e aplicativos virtuais.

“Quando eu vou para a casa de alguém em uma comemoração de Natal ou de Ano Novo, existe implicitamente o consumo de bebidas ou de comidas. Como que eu vou comer e beber de máscara? É impossível. Eu vou comer e beber sem máscara e conversando, o que aumenta o risco”, afirma o professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG, Geraldo da Cunha Cury, em uma publicação da Faculdade de Medicina da UFMG.