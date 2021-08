Encerrada oficialmente nesta terça-feira (31), a campanha de vacinação contra a gripe vai prosseguir em Belo Horizonte. Com a meta de proteger 90% do público-alvo, apenas 62% do grupo - formado por gestantes, pessoas com comorbidades, idosos e trabalhadores da saúde - foi imunizado.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde 1,120 milhão de pessoas receberam a dose.

A partir de agora, os imunizantes contra a gripe serão aplicados apenas nos centros de saúde - duas redes de drogarias estavam participando da campanha. Os endereços dos postos estão no portal da prefeitura.

Desde 19 de julho, a vacinação foi ampliada e também é oferecida para a população em geral, sendo imunizadas 211.331 pessoas. O imunizante é indicado em toda a população a partir dos seis meses.

Ainda conforme a pasta, pessoas que receberam qualquer vacina, incluindo contra a Covid-19, precisam respeitar um intervalo mínimo de 14 dias para tomar a dose contra a gripe.

