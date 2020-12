Em um momento em que o número de casos de Covid cresce em Belo Horizonte, a prefeitura decidiu não realizar uma programação para comemorar o aniversário de 123 anos da capital mineira, neste sábado (12).

Mas isso não quer dizer que a data vá passar em branco. Pelo menos três equipamentos culturais do Circuito Liberdade prepararam atrações especiais para celebrar o aniversário da cidade – sem aglomerações e com uso de máscaras, é claro.

Um deles é o novo projeto do Espaço do Conhecimento UFMG, que permanece fechado. Neste sábado, acontece o lançamento da “Mostra Universidade Cidade: gestos, afetos e manifestos de urbanidade”, com uma extensa programação virtual, com diversas lives e vídeos e também intervenções por todas as regionais de BH, por meio de projeções, faixas e cartazes.

Às 18h, acontece a solenidade de lançamento do projeto, com transmissão pelo canal do Youtube do espaço. Além disso, às 19h30, acontece a primeira projeção de conteúdo na Fachada Digital do Espaço do Conhecimento. Até o dia 20, o painel a céu aberto será usado para a projeção de trabalhos produzidos por projetos de pesquisa e extensão da UFMG.

A programação completa da mostra, que segue até fevereiro, estará em no site da universidade.

MM Gerdau

Já no MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal, acontece a inauguração da obra interativa “Im.Fusion”, um projeto artístico arrojado que faz parte de um circuito nacional, desenvolvida pela DeepLab Project e produzida pela Dellarte em parceria com o Museu do Amanhã (RJ).

Em cartaz até dia 17 de janeiro, a instalação consiste em uma experiência imersiva, lúdica e interativa, que explora artisticamente a capacidade humana de interferir nos mais diversos sistemas, sejam eles físicos ou espirituais.

Para isso, os visitantes entram em uma sala escura com 5,7 metros de largura, 4 metros de altura, e 10,4 metros de profundidade, câmeras e sensores que captam a movimentação da pessoa que passa a interferir randomicamente nas exibições. Assim, os visitantes interagem com o conteúdo projetado, ressignificando-o e transformando-o em algo novo. A entrada é gratuita.

Memorial Minas Gerais Vale

O Memorial preparou diversas atividades presenciais para este sábado. O primeiro, às 10h30, é um bate-papo com a bailarina Priscila Viana Patta sobre a oficina de dança “Corpo-Onda - Autoconhecimento e Prazer pelo Movimento Dançado”. É preciso se inscrever pelo telefone (31) 3343-7317.

Às 16h, é a vez do espetáculo de dança “Porvir”, de Letícia Nabuco, que busca o apagamento de certezas que dão origem a tensões raciais e aos chamados papéis de gênero. Em seguida, às 17h, acontece um show do sambista Roger Resende com composições feitas em Juiz de Fora e região. Às 19h, a programação de aniversário de BH se encerra com apresentação do músico Dedé Santaklaus.

Filarmônica

A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais também comemora o aniversário da cidade que a abriga com um concerto dedicado a Beethoven. A apresentação, com aberturas de grandes obras do compositor alemão, terá público presencial na Sala Minas Gerais e será transmitida pelo canal do Youtube da orquestra e pela Rede Minas.