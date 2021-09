Não deve chover durante o feriado prolongado da Independência (7 setembro) em Belo Horizonte. Apesar disso, os quatro dias de recesso, a começar no sábado (4), serão de céu parcialmente nublado, com manhãs frias e tempo seco, conforme informou o meteorologista Claudemir Felix, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o especialista, as mínimas devem variar entre 12ºC e 13ºC. Já as máximas vão de 29ºC a 31ºC, com céu parcialmente nublado na maioria dos dias. Não há previsão de chuva. "A amplitude térmica (diferença entre a mínima e a máxima) é alta, de quase 10 graus, principalmente no domingo e segunda. É comum nessa época", disse. Veja:

Sábado (4) | Mínima: 12ºC Máxima: 29ºC | Céu claro a parcialmente nublado

Domingo (5) | Mínima: 12ºC Máxima: 31ºC | Céu claro a parcialmente nublado

Segunda (6) | Mínima: 13ºC Máxima: 31ºC | Céu claro a parcialmente nublado

Terça (7) - Dia da Independência | Mínima: 13ºC Máxima: 30ºC | Céu claro a parcialmente nublado

No Estado

Para outras regiões de Minas Gerais, também não há previsão de chuva. "Somente na faixa Leste do Estado há previsão de céu um pouco mais nublado, mas sem chuva", explicou.

Segundo o meteorologista, no geral, o feriado em território mineiro será de céu claro a parcialmente nublado. "A mínima deverá ser de 6ºC em Maria da Fé, no Sul, e a máxima de 34ºC, em São Romão, no Norte", informou.

