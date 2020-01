A chuva continua sem dar trégua aos belo-horizontinos neste verão. De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (8) a previsão meteorológica indica que o dia será de céu nublado com pancadas de chuva fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais. A temperatura mínima foi de 20°C, a máxima estimada é de 30°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 50% à tarde.

O órgão emitiu um alerta para possibilidade de pancadas de chuva (20 a 40 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, válido até 8h de quinta-feira (8).

Fonte: Defesa Civil de BH@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/P4yu2oFeOh — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) January 8, 2020

Nesta terça (7), choveu forte em pelo menos cinco regionais de Belo Horizonte. Somente na região Centro-Sul, foi registrado um volume de 49,8 mm em apenas duas horas de chuva. Na região Oeste, o volume foi de 44,8 mm.

Várias ruas ficaram alagadas em diversos pontos da cidade. Na avenida Silva Lobo, próximo à esquina com rua Platina, no Calafate, o trânsito teve de ser desviado, por causa de inundação.

⚠️22h24 Ponto de alagamento: Av. Silva Lobo próx. a R. Platina, e acesso à Av. Teresa Cristina, acesso ao Padre Eustáquio, Trânsito fechado no local. pic.twitter.com/rw69vVdo1I — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 8, 2020

Uma árvore chegou a cair sobre um carro na rua Rio de Janeiro, em frente ao Shopping Cidade, no Centro. Ninguém ficou ferido. O trânsito no local ficou prejudicado, porque o semáforo foi atingido. A BHTrans está no local na manhã desta quarta-feira.