A flexibilização da quarentena em Belo Horizonte está prevista para o dia 25 de maio. Mas de acordo com o prefeito da capital, Alexandre Kalil, o afrouxamento vai depender do comportamento da própria população. A falta de adesão ao uso de máscaras, o aumento de pacientes com Covid-19 e a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria e de terapia intensiva na cidade serão levados em conta.



Com informações novas em profusão e decretos publicados quase que diariamente em BH, surgem algumas dúvidas da população. Uma delas é o que, de fato, pode funcionar na capital mineira.



O decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nessa quarta-feira apresentou as bancas de jornais e revistas como mais um serviço essencial para funcionar em BH, junto com serviços de saúde, farmácias, supermercados e outros setores.



“Não podemos sacrificar um serviço tão essencial, que é o acesso à informação. É uma indústria tão importante, de papel, impressão, jornais, revistas, que gera aglomeração muito pequena, mas presta serviço grande”, afirmou Alexandre Kalil.

Em Belo Horizonte, o comércio considerado não essencial está proibido de abrir as portas desde 9 de abril.

Regras de funcionamento

Desde o dia 22 de abril, além da obrigatoriedade do uso de máscaras, o acesso de clientes a estabelecimentos comerciais durante a Situação de Emergência em Saúde Pública no Município apresenta algumas restrições.

O decreto Nº 17.332 exige que os comércios que têm a permissão para funcionar só permitam um adulto por carrinho de compras e o acesso deve ser controlado por método eletrônico ou entrega de cartão numerado e higienizado.

Podem funcionar

- Serviços de saúde: farmácias, laboratórios, clínicas e hospitais;

- Óticas

- armazéns, mercearias, supermercados e hipermercados

- padaria

- sacolão, hortifrúti

- açougue

- posto de combustível

- lojas de material de construção

- agências bancárias

- lotéricas

- correios

- bancas de revistas e jornais (inclusive aquelas que estão dentro de shoppings)

Devem permanecer fechados

- Casas de shows e espetáculos de qualquer natureza

- Casas de festas e eventos

- Feiras, exposições, congressos e seminários

- Shoppings centers, centros de comércio e galerias de lojas

- Cinemas e teatros

- Clubes de serviço e de lazer

- Academias

- Clínicas de estética e salões de beleza

- Parques de diversão e parques temáticos

- Bares e restaurantes (podem funcionar com delivery ou retirada de produtos no local de alimentos prontos para consumo fora dos estabelecimentos)



Punições

Quem descumprir a determinação poderá sofrer punição administrativa, civil e penal. A fiscalização é feita pela Guarda Municipal, autorizada pelo decreto a recolher o alvará de localização e funcionamento das empresas. Quem for flagrado descumprindo a norma será multado em R$ 5.611,14 pela prefeitura.



O objetivo da norma é evitar aglomerações e reduzir o risco de contágio pelo novo coronavírus. De acordo com a Secretaria de Planejamento, a medida não pretende prejudicar os vendedores e será aplicada apenas em último caso.



Segundo a PBH, os agentes têm conversado com os donos dos comércios e, só em casos de reincidência, a multa é aplicada. A população pode denunciar as irregularidades por telefone, pelo número 156, ou site da prefeitura.