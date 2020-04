O trânsito de veículos pesados está liberado nas rodovias de Minas durante o feriado de Páscoa. Apesar da orientação dos órgãos de saúde para a população ficar em casa, a autorização aconteceu porque, segundo a PRF, a expectativa é de pouco movimento nas estradas.



Ainda de acordo com o órgão, a liberação para caminhões bitrem, rodotrem e veículos com carga excedente também vai acontecer nos feriados de 21 de abril (Tiradentes) e 1º de maio (Dia do Trabalhador).



“Esta liberação em feriado prolongado não acontecia há mais de 10 anos. A restrição só deve voltar acontecer no feriado de 7 de setembro (Independência do Brasil)”, destacou o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Aristides Júnior.



Com o movimento menor nas rodovias, a PRF ainda estuda se terá necessidade de reforço de policiais nas estradas mineiras durante a Páscoa, como acontecia em todos os feriados prolongados.



“Vamos continuar com a informação de que as pessoas continuem em casa. Estamos avaliando se terá necessidade de ter reforço policial nas rodovias”, explicou o porta-voz da PRF.



