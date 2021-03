Neste domingo (28) começam as celebrações da Semana Santa, que vão até o Domingo de Páscoa (4 de abril). E devido à pandemia da Covid-19, mais uma vez a programação de cerimônias será virtual.

A Arquidiocese de Belo Horizonte transmitirá as celebrações por meio de suas emissoras de rádio, televisão e redes sociais. No ano passado, quando a pandemia estourou no país logo após o Carnaval, a Cúria também transmitiu as missas e rituais de forma remota.

A primeira transmissão acontece neste domingo, às 10h30. A celebração do Domingo de Ramos será ministrada pelo arcebispo metropolitano de BH e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Walmor Oliveira de Azevedo, na Catedral Cristo Rei, no bairro Juliana, na região Norte de BH.