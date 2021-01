A temperatura deverá chegar aos 34°C no domingo (31), com céu claro e com poucas nuvens, em Belo Horizonte. Além disso, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a massa de ar quente e seco que predomina em Minas não favorece a formação de chuvas.

Nessa quinta-feira (28), a temperatura chegou aos 32°C, marcando a terceira maior deste ano. O calor já havia ficado um pouco mais intenso nos dias 7 (32,7°C) e 1° (32,4°C). De acordo com o meteorologista Cleber Souza, do Inmet, janeiro e fevereiro serão meses diferentes do que foi no ano passado, em que foram registradas chuvas fortes e frequentes.

"É atípico. No ano passado nós tivemos duas atuações de Zonas de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que causaram chuvas significativas no Estado", afirmou.

Segundo ele, um bloqueio atmosférico, instalado em boa parte da região Sudeste nesta segunda quinzena de janeiro, impede a formação de chuvas. Além disso, o tempo seco, com umidade relativa do ar abaixo dos 30% , continua no Estado, com situações piores em BH, Região Metropolitana, além das regiões Central, Norte e Noroeste.

Para fevereiro, a expectativa é de que o quadro se mantenha seco pelo menos na primeira quinzena do mês. "A frente fria, que deve chegar na metade da semana que vem, não vai favorecer muitas chuvas", afirmou.

Previsão do tempo

Sexta-feira (29)

Mínima: 17°C

Máxima:33°C

Sábado (30)

Mínima: 17°C

Máxima: 33°C

Domingo (31)

Mínima: 18°C

Máxima: 34°C

Leia mais:

Contas públicas têm déficit recorde de R$ 702,9 bilhões em 2020

Após três dias com baixas de leitos de UTI, BH está na expectativa da reabertura do comércio

Pelo segundo dia, mais um morador de rua é encontrado morto na área central de BH